«نور دبي» تعالج 1742 مصاباً بأمراض العيون في نيجيريا

اختتمت مؤسسة نور دبي الخيرية مخيمها العلاجي لمكافحة العمى في جمهورية نيجيريا بنجاح، وتمكنت المؤسسة من خلال المخيم، الذي نظمته من 12 إلى 17 أكتوبر الماضي، من تقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية، والرعاية الصحية إلى 1742 مريضاً من المصابين بأمراض العيون، وإجراء 207 عمليات جراحية، وتوزيع 330 نظارة طبية، وتقديم 223 وصفة طبية.

ويُعد هذا المخيم هو الثاني من نوعه للمؤسسة في نيجيريا، والذي يأتي ضمن سلسلة من برامج مكافحة العمى والإعاقة البصرية، وتوفير الفحوصات والعلاجات الجراحية المجانية للمحتاجين.

وأشارت الدكتورة منال عمران تريم، عضو مجلس الأمناء والمديرة التنفيذية للمؤسسة، إلى نجاح المخيم العلاجي الذي نظمته المؤسسة بدعم من «دي بي ورلد الخيرية» في مستشفى مقاطعة أسوكورو في العاصمة أبوجا، التي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة.

وذكرت أن عدد المصابين بالإعاقة البصرية في نيجيريا نحو 24 مليون شخص، منهم 1.3 مليون مصاب بالعمى، في وقت بلغت نسبة الإصابة بالإعاقة البصرية 10.8 %، حسب إحصائيات الوكالة الدولية لمكافحة العمى.

وأضافت الدكتورة منال تريم: سعدنا بإنجاز برنامج شامل لمكافحة العمى في ولاية كتسينا، والذي استمر لـ4 سنوات، قامت من خلاله مؤسسة نور دبي، وبالتعاون مع وزارة الصحة في الولاية من تطوير الخدمات في 3 مستشفيات لتصبح خدمات من المستوى التخصصي، مرتفع الجودة، في علاج أمراض العيون. كما شمل البرنامج ترميم وتطوير 250 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، وتوفير 128 جهازاً طبياً، وإنجاز 12000 عملية جراحية و25000 استشارة طبية وعلاجات مجانية.

وأكدت لطيفة القمزي، المدير العام لمؤسسة «دي بي ورلد الخيرية»، التزام المؤسسة بالمساهمة في تحسين حياة الأشخاص، الذين يواجهون تحديات صحية صعبة، خصوصاًَ في المناطق التي تعاني قلة الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة.

وأضافت: شراكتنا مع «نور دبي» جزء من مهمتنا المستمرة، في تقديم المساعدة الاجتماعية.