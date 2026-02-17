طحنون بن زايد يبحث وتوني بلير تطورات التكنولوجيا المتقدمة

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وتوني بلير، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، التطورات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «التقيت توني بلير، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، حيث بحثنا التطورات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في دعم كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جودة صنع القرار. كما استعرضنا دور قطاع الطاقة في دعم الاستدامة الاقتصادية، وناقشنا عدداً من الموضوعات ذات الطابع التنموي، وتبادلنا وجهات النظر حول آفاق توظيف التقنيات الحديثة بما يسهم في بناء نماذج عمل أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل».