رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الصيني برأس السنة القمرية ورئيس ليتوانيا بذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة رأس السنة القمرية.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى غيتاناس ناوسيدا، رئيس جمهورية ليتوانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة رأس السنة القمرية، وإلى الرئيس غيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا و إنجا روجينيني رئيسة الوزراء بمناسبة ذكرى استقلال ليتوانيا.