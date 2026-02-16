الإمارات تؤكد دعمها لأهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين، لبحث أولويات القارة، بما في ذلك السلم والأمن، والتكامل الاقتصادي، والتنمية المستدامة.

ونقل معاليه خلال اجتماعاته الثنائية تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لدول أعضاء الاتحاد الأفريقي بدوام التقدم والازدهار.

وتعكس مشاركة الإمارات رؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ علاقات دولة الإمارات مع الدول الأفريقية، وتعزيز الشراكات القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، ودعم جهود السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.

كما تؤكد دولة الإمارات دعمها لأهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وتعزيز التعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وبناء القدرات.

وعلى هامش القمة، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، بعدد من القادة والمسؤولين الأفارقة، حيث تم بحث المستجدات السياسية والاقتصادية، والتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.