ملك البحرين يستقبل ثاني الزيودي في المنامة

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، أمس في قصر الصافرية، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد من الدولة يضم عدداً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي مجموعة من كبريات الشركات الإماراتية.

وفي بداية اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني الزيودي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى جلالة ملك البحرين، وتمنياتهم لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها مزيداً من الرخاء والازدهار.

من جانبه، حمّل جلالته معالي الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمزيد من التطور والنمو والرخاء، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما وشعبيهما، والحرص المشترك على دفع جهود التنمية المستدامة نحو تحقيق مزيد من التقدم والتطور والازدهار.

شكر

من جهته أعرب معالي الدكتور ثاني الزيودي عن خالص شكره لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التي تعكس القيم الأصيلة المتجذرة في مملكة البحرين الشقيقة، وحرصه الدائم على دعم مسارات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما التجارية والاستثمارية والتنموية.

جرى خلال اللقاء استعراض أحدث التطورات في مسارات الشراكة الاستراتيجية في المجالات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للدولتين، وتطلعاتهما إلى مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

حضر اللقاء عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، ومحمد سالم بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات لدى البحرين.

على صعيد متصل، عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي اجتماعين مع كل من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، لبحث سبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين، بالتزامن مع دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار حيز التنفيذ في الثامن من شهر مايو الماضي.

وشهدت التجارة البينية غير النفطية نمواً قياسياً في عام 2024 بنسبة 23 % في عام 2024 وصولاً إلى 33.9 مليار درهم، كما حافظت دولة الإمارات على مكانتها باعتبارها ثالث أكبر مستثمر في البحرين عالمياً، بحصة تبلغ 10 % من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في البحرين.