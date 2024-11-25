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ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً الثلاثاء زيارة رسمية إلى البحرين

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وام

يبدأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، غداً الثلاثاء، زيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة تلبية لدعوة ولي عهد البحرين.

ويبحث سمو ولي عهد أبوظبي، خلال الزيارة، مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، العلاقات الأخوية التاريخية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تعزز رؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما والسلام والاستقرار في المنطقة.