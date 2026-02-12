المستشفى الإماراتي العائم يستقبل 6 حالات جديدة من قطاع غزة في 24 ساعة

يواصل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش استقبال الإصابات والحالات المرضية القادمة من قطاع غزة، بالإضافة إلى مرافقيهم، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

واستقبل المستشفى خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 حالات مرضية وإصابات متفاوتة، بالإضافة إلى مرافقيهم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها إلى 22 حالة في أقل من أسبوع، فيما تؤكد الفرق الطبية جاهزية المستشفى التامة لاستقبال المزيد من الحالات وتقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

ويضم المستشفى الإماراتي العائم كوادر طبية وتمريضية متخصصة، إلى جانب توفير خدمات الأشعة والمختبرات والصيدلية، بما يسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة للحالات المحوّلة إليه، والتخفيف من معاناة المرضى ومرافقيهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.