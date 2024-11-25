رئيس الدولة: سنواصل العمل مع إندونيسيا لتوسيع التعاون واستثمار الفرص المتاحة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أنه بحث مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، خلال أول زيارة يقوم بها إلى الدولة، أول من أمس، تعزيز التعاون والعمل المشترك، لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، في كلمة مسجلة عبر فيديو نشره أمس عبر «إنستغرام»: إن العلاقات الإماراتية الإندونيسية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً نوعياً كبيراً، وانطلاقاً من هذه القاعدة الصلبة سنواصل العمل معاً على توسيع مجالات التعاون بيننا واستثمار كل الفرص المتاحة لذلك، بما يحقق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلدينا.

وأضاف سموه عبر الفيديو: «فخامة الرئيس.. علاقتنا لا تبدأ اليوم، نحن نعرف بعضنا منذ سنوات، وأنا أعتز بهذه العلاقة، وإن شاء الله ستكون علاقة خير وإنماء للبلدين والشعبين خلال السنوات المقبلة، العلاقات بين الإمارات وإندونيسيا علاقات قوية وراسخة، وشهدت خلال السنوات الماضية تطوراً نوعياً كبيراً خاصة في المجال التنموي».