1000 مشارك في مؤتمر مستجدات الطب الباطني

أبوظبي - وام

اختتم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أعمال المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024 الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من الدولة والمنطقة والعالم.

وكان معاليه قد افتتح المؤتمر- الذي جمع نخبة من أبرز الخبراء من مختلف التخصصات الطبية محلياً ودولياً - لمناقشة العناصر الرئيسية لطب المستشفيات وطب القلب، والرعاية التلطيفية، وطب الكلى، وعلم الأورام، والطب النفسي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إنه بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، تواصل دولة الإمارات ترسيخ التزامها بالارتقاء بصحة وعافية شعبها.. نحن فخورون اليوم بنجاحنا في إرساء دعائم منظومة للرعاية الصحية تضع الابتكار في صلب عملها، وتحرص على تيسير سبل وصول الجميع لخدماتها وفق منهجية لا تقبل المساس بالتميز على الإطلاق. وأضاف إن المنصات الطموحة مثل مؤتمر مستجدات الطب الباطني تأتي لتعكس سعينا الدؤوب لتلبية الاحتياجات المتنامية لتوافر الرعاية الطبية المتقدمة ودعم ممتهني الرعاية الصحية ليتمكنوا من تحقيق التميز والمضي بترسيخ ريادة قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

من جانبه قال جورج هبر الرئيس التنفيذي للمستشفى إن هذا الحدث يرسخ التزام المستشفى بتعزيز التطور والابتكار، لتتمكن كوادر الرعاية الصحية في دولة الإمارات والعالم من مواكبة كل جديد في ميادين عملها.

تضمن المؤتمر جلسات نقاشية ديناميكية وجلسات تخصصية حول مواضيع متنوعة، بما فيها الخيارات العلاجية الجديدة لمرض الكلى المزمن، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والرعاية طويلة الأمد لمتلقي الأعضاء، وحالات طوارئ الأورام وغيرها.