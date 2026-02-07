حاكم رأس الخيمة يبحث ووزير خارجية غواتيمالا تعزيز علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، كارلوس راميرو مارتينيز، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا، الذي يزور الدولة حالياً.

وذلك بحضور خورخي رافايل أرشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين. ورحب سموه بالوزير والوفد المرافق، وبحث معه سبل تدعيم علاقات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية.

ويسهم في تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة. وأشاد سموه بروابط الصداقة المتنامية، والشراكة المتطورة التي تجمع إمارة رأس الخيمة وجمهورية غواتيمالا، مؤكداً أهميتها، ودورها المحوري في تعزيز فرص التنمية والنمو في العديد من القطاعات الحيوية لدى كلا الجانبين.

من جانبه، أعرب كارلوس راميرو مارتينيز، عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة، مشيداً بالدور الريادي والمكانة الرفيعة التي تحظى بها الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.