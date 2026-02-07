بحث التعاون بين الإمارات ومنغوليا وطاجيكستان ولاوس

استقبل معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، رادناسيد شاتاربال، النائب الأول لوزير شؤون مجلس الوزراء في منغوليا، وذلك خلال زيارته إلى الدولة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومنغوليا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينسجم مع تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، لا سيما في ظل الاحتفاء هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأشاد معالي الهاجري بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات ومنغوليا، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون البناء، وتعزيز التنسيق في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية المستدامة في كلا البلدين. كما استقبل معالي سعيد الهاجري.

وزير دولة، فاروخ شريف زاده، نائب وزير الخارجية لدى جمهورية طاجيكستان، والوفد المرافق له في ديوان عام وزارة الخارجية، وذلك خلال زيارته إلى الدولة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان، واستعراض مجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها في عدد من القطاعات، منها قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة، كما تناول الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد معالي الهاجري بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان، مؤكداً حرص الجانبين على تعزيزها في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك دعم التعاون في القطاع الحكومي بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، أشاد الجانبان بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على الأصعدة كافة.

إلى ذلك، استقبل معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، مايثونغ ثامافونغسا، نائب وزير خارجية جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق له، في ديوان عام الوزارة، وذلك خلال زيارته إلى الدولة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، واستعراض مجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها ولا سيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والطاقة المتجددة، كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد معالي الهاجري بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين الدولتين، مؤكداً حرص الجانبين على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم الجهود الرامية إلى إبرام الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.

ووقّع معالي سعيد الهاجري ومايثونغ ثامافونغسا مذكرة تفاهم بشأن إنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات.