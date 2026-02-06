محمد بن زايد وفريدريش ميرتس مستشار ألمانيا الاتحادية يبحثان العلاقات بين البلدين ‏

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث بحثا خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الممتدة بين البلدين والعمل المشترك لمواصلة الزخم في مسار هذه العلاقات خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة.
وقال سموه في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي "X": التقيت اليوم في أبوظبي معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث بحثنا مختلف جوانب العلاقات الممتدة بين بلدينا، والعمل المشترك لمواصلة الزخم في مسار هذه العلاقات خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في تدوينته: "الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها التنموية مع ألمانيا في إطار ما يجمع البلدين من رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار لشعبيهما وشعوب العالم".