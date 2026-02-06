محمد بن زايد وفريدريش ميرتس مستشار ألمانيا الاتحادية يبحثان العلاقات بين البلدين ‏





التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، معالي فريدريش ميرتس، ‏مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث بحثا خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الممتدة بين البلدين والعمل ‏المشترك لمواصلة الزخم في مسار هذه العلاقات خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة.‏

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في تدوينته: "الإمارات حريصة على تعزيز ‏علاقاتها التنموية مع ألمانيا في إطار ما يجمع البلدين من رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار ‏لشعبيهما وشعوب العالم".