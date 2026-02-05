زايد بن حمدان يبحث ورئيس الباراغواي تعزيز التعاون

التقى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «2 بوينت زيرو»، أمس، سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية الباراغواي.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في قصر النخيل في أبوظبي، بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الباراغواي، واستعراض فرص تطوير الشراكة القائمة بما يعكس تطلعات البلدين نحو بناء شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية في أبرز القطاعات الحيوية التي تخدم الأهداف التنموية، لا سيما في قطاع الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجستية.

رافق رئيس جمهورية الباراغواي، خلال اللقاء، وفد ضم خافيير خيمينيز، وزير الصناعة والتجارة؛ وماريانا سالديفار، وزيرة وحدة إدارة المشاريع في رئاسة الجمهورية؛ وفيكتور ألفريدو فيردون بيطار، نائب وزير الخارجية؛ وكارولين كونثر لوبيز، سفيرة الباراغواي لدى الدولة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ وسلطان اليبهوني؛ وسامية بوعزة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة «2 بوينت زيرو».