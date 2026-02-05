صقر غباش ورئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني يبحثان العلاقات الثنائية

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ماولين أشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية كازاخستان، ورئيس أمانة مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين، والتأكيد على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدماً في شتى المجالات.

حضر اللقاء محمد الكشف، رئيس مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش برئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني والوفد البرلماني المرافق له، مثمناً هذه الزيارة، وما تحمله من دلالات إيجابية تعكس الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون البرلماني، وتكثيف التواصل والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والارتقاء بها.

وأكد معاليه أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تحقق من تقدم منذ إقامة العلاقات الثنائية عام 1993.

مشيراً إلى ما يجمع قيادتي البلدين من تفاهم ورؤى مشتركة أسهمت في توسيع مجالات التعاون والشراكة، ولا سيما في القطاعات الداعمة للتنمية المشتركة، كقطاع الطاقة المتجددة، والتجارة، والاقتصاد، والاستثمار، والزراعة، وقطاع الفضاء، وبما يعكس متانة العلاقات ويحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية.