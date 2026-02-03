محمد بن زايد ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، وغي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وغيرها.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - بغي بارميلان وهنأه بانتخابه رئيساً للاتحاد السويسري لعام 2026 ، متطلعاً إلى العمل معه لتنمية علاقات البلدين وتوسيع آفاقها.

وتطرق اللقاء إلى أهمية "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2027 " التي ستعقد في جنيف، فيما سترأسها دولة الإمارات خلال عام 2028 ، مؤكداً سموه في هذا السياق أن الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وتعزيز استخدامه من أجل التنمية والازدهار المشترك في العالم، يمثل قاسماً مشتركاً للبلدين.

وأكد الجانبان أهمية تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المشتركة والإسهام في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.

كما أكدا الحرص المتبادل على استثمار كل الفرص المتاحة للارتقاء بالعلاقات التنموية بين البلدين ودفعها إلى الأمام لما فيه الخير والنماء لشعبيهما.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز أسباب السلام والاستقرار في العالم عبر الحوار والحلول الدبلوماسية لمختلف الأزمات

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والوفد المرافق للرئيس الضيف

يذكر أن "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي"، التي ستستضيف الهند دورتها 2026، تستهدف تعزيز العمل على وضع أجندة مستقبلية للتعاون الفاعل في مجال الذكاء الاصطناعي، لإحداث تحول إستراتيجي من "العمل" إلى "التأثير" لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي محفزًا للتنمية البشرية الشاملة والاستدامة البيئية والتقدم على مستوى العالم من خلال العمل متعدد الأطراف.

كما أعلن الجانبان خلال اللقاء، مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الخارجية والإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي في الاتحاد السويسري بشأن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، إضافة إلى خطاب النوايا بين وزارتي الخارجية في دولة الإمارات والاتحاد السويسري، بشأن التعاون في مجال المياه وتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.