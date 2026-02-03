عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية المصري العلاقات الأخوية والتطورات في غزة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين، ومختلف مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، خصوصاً في المجالات التي تخدم الأهداف التنموية في البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية مع جمهورية مصر العربية، والحرص على تنمية وتطوير آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين، ويعود بالخير والرخاء على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان التطورات في قطاع غزة، وأهمية دعم أهداف «مجلس السلام»، وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراحلها كافة.

وتطرق سموه ووزير الخارجية والهجرة المصري، خلال اللقاء، إلى أهمية دعم اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع دون عوائق وبالوتيرة الكافية، بما يلبي الاحتياجات العاجلة للسكان.

تهنئة

إلى ذلك، هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في دولة الكويت الشقيقة.

وأعرب سموه، خلال اتصال هاتفي، عن تمنياته لوزير الخارجية الكويتي بالتوفيق والسداد في مهام عمله، معرباً عن تطلعه للعمل معه بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الإماراتية الكويتية.

وأكد سموه عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، وما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادتي البلدين، والحرص على تعزيزها وتنمية آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.