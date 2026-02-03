بحث دعم وتطوير التعاون والتنسيق العسكري مع أذربيجان

التقى معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بالفريق أول ذاكر حسنوف، وزير دفاع جمهورية أذربيجان، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات الدفاعية والعسكرية.

جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل دعم وتطوير التعاون والتنسيق العسكري، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المصالح المشتركة.

على صعيد متصل التقى معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، بالفريق أول كريم ولييف، النائب الأول لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجمهورية أذربيجان، والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وتبادل وجهات النظر حول مجالات التدريب العسكري وتطوير العلاقات في المجال الأمني بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على تطوير أطر التعاون الثنائي العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين.