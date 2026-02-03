محمد بن زايد: اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا يفتح آفاقاً جديدة للسلام والتعاون والاستقرار

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، علاقات البلدين والعمل المشترك بينهما لتوسيع آفاقها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة وتسهم في تحقيق التنمية المتبادلة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة في قصر الشاطئ في أبوظبي فخامة إلهام علييف الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

كما تطرق اللقاء إلى إعلان جائزة زايد للأخوة الإنسانية، أخيراً، «اتفاق السلام التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا» ضمن الفائزين في دورتها 2026، بوصفه نموذجاً عالمياً للمصالحة وخطوة تاريخية لإنهاء الصراعات. وفي هذا السياق هنأ صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس إلهام علييف، مشيراً إلى أنه تكريم لحكمة البلدين في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يفتح آفاقاً جديدة للسلام والتعاون والاستقرار بينهما وفي منطقة القوقاز لمصلحة جميع شعوبها.

من جانبه ثمّن الرئيس الأذري مساعي صاحب السمو رئيس الدولة ومبادراته الخيِّرة والجهود الدبلوماسية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ أسباب السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، والوفد المرافق للرئيس الضيف. وجرى خلال اللقاء إعلان خطاب نوايا بين دولة الإمارات وأذربيجان بشأن التعاون الدفاعي، بجانب مذكرة تفاهم بشأن علاقات توأمة بين دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ومدينة باكو الأذرية.

على صعيد متصل، شهد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة إلهام علييف، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية بين «XRG» ووزارة الاقتصاد في أذربيجان، بالتعاون مع «أذربيجان للاستثمار القابضة»، وشركة النفط الوطنية في أذربيجان «سوكار»، والتي تستحوذ بموجبها شركة «XRG» على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي».

وقّع الاتفاقيات، خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، وميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، رئيس مجلس الإشراف على شركة النفط الوطنية «سوكار».

ويعد استثمار «XRG» في شركة «ممر الغاز الجنوبي» خطوة مهمة تسهم في ترسيخ الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات وأذربيجان في مشروعات الطاقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وجهودهما لتحقيق الأهداف المشتركة بتعزيز أمن الطاقة الإقليمي، وتعميق التعاون الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة على المستوى الدولي.

ويُعدُّ مشروع «ممر الغاز الجنوبي» شبكة تصدير حيوية تشمل أصولها العاملة منشآت لإنتاج الغاز الطبيعي وشبكة أنابيب تمتد من أذربيجان مروراً بتركيا وصولاً إلى الأسواق الأوروبية عبر «خط أنابيب جنوب القوقاز»، و«خط أنابيب الأناضول»، و«خط أنابيب البحر الأدرياتيكي»، فيما تسهم هذه الشبكة في ضمان استقرار وتنويع مصادر الطاقة في أوروبا، وتعزيز دور أذربيجان شريكاً موثوقاً في قطاع الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الشراكات التي تسهم في ضمان أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، جرى توقيع هذه الاتفاقيات التي ترسخ الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان. وتؤكد هذه الخطوة التزام «XRG» بتحويل الطاقة والموارد إلى محركات للنمو وتلبية الطلب على المدى البعيد، حيث يدعم «ممر الغاز الجنوبي» استقرار إمدادات الطاقة، ويلبي متطلبات النمو الاقتصادي، ويعزز التقدم في تنفيذ استراتيجية «XRG» للنمو والتوسع والاستثمار في بنية تحتية عالية الجودة، بما يسهم في خلق قيمة مستدامة ويدعم التقدم والازدهار العالمي».

من جانبه، قال ميكائيل جباروف: «نرحب باستثمار «XRG» في مشروع «ممر الغاز الجنوبي»، كما نتطلع إلى تعزيز وتعميق التعاون معها في المستقبل»، مشيراً إلى أن الاتفاقيات تؤكد الدور المحوري لجمهورية أذربيجان بوصفها شريكاً موثوقاً في مجال الطاقة للأسواق العالمية، وتدعم أيضاً تنفيذ رؤيتنا طويلة الأمد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة».

وأضاف أنه بالتعاون مع شركائنا، نستمر في ترسيخ أسس الترابط الإقليمي وبناء ركائز قوية لتعزيز النمو المستقبلي.

وكان فخامة رئيس أذربيجان قد وصل البلاد في وقت سابق أمس، حيث كان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين.