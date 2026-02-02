Al Bayan
محمد بن زايد ورئيس سيراليون يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

  • سموه: الإمارات تواصل شراكاتها التنموية مع دول أفريقيا من أجل الازدهار المشترك
البيان

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في أبوظبي والرئيس جوليوس مادا بيو، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل نقلة نوعية كبيرة في مسار العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسيراليون، حيث ستعزز الاتفاقية من حجم التبادل التجاري وتوسع مجالات التعاون والفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.

وقال سموه: "الإمارات تواصل نهجها في تنمية شراكاتها التنموية مع دول القارة الأفريقية من أجل الازدهار المشترك لشعبها وشعوب القارة".

