Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس باكستان في ضحايا الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان

undefined's profile picture

وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.