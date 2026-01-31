رئيس الدولة والرئيس الإيراني يؤكدان أهمية تعزيز الحلول الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة

سموه: الإمارات تدعم كل ما يعزز ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، بحثا خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما بحثا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، وأكد سموه خلال الاتصال حرص دولة الإمارات على دعم كل ما يصب في مصلحة الشعب السوري الشقيق وتطلعاته نحو التنمية ويحفظ وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

من جانبه ثمن الرئيس أحمد الشرع مواقف دولة الإمارات الأخوية الداعمة لسوريا، وتطلعات شعبها وجهودها تجاه ترسيخ أسباب السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. من جهة أخرى، أجرى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحث سموه والرئيس الإيراني خلال الاتصال علاقات البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما. كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وأكد سموه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين لصالح جميع شعوب المنطقة ودولها. وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

