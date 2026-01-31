سفير فيجي يؤكد أهمية دور الإمارات الإنساني على الساحة الدولية

أكد صديق فيصل رياض كويا، سفير جمهورية فيجي لدى الدولة، أهمية الدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحة الدولية، وأشاد بمبادرات الهلال الأحمر الإماراتي في بلاده، مؤكداً أنها أصبحت إحدى المنظمات الدولية الفاعلة والمؤثرة في الشأن الإنساني، بفضل توجهاتها العالمية ووجودها في الدول والقارات المختلفة التي تشهد كوارث وأزمات.

ونوه بوقوف الهيئة بجانب الشعب الفيجي خلال الأزمات والكوارث التي سببتها الأعاصير التي ضربت بلاده خلال السنوات الأخيرة، وقال إنها تعتبر من أوائل المنظمات التي وجدت على الساحة الإنسانية هناك إبان تلك الأزمات.

جاء ذلك خلال استقبال أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمقر الهيئة أمس، سفير فيجي؛ حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك.