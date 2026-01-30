صقر غباش يبحث التعاون مع مساعد رئيس مجلس الأعيان بالأردن

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، سهير العلي، مساعد رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الشقيقة ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، على هامش مشاركة وفد الأردن في أعمال الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه دولة الإمارات بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات مجتمعية إقليمية ودولية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة الأورو متوسطية.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بسهير العلي، والوفد المرافق لها، مثمناً تلبية الدعوة والمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات، ما يؤكد حرص مجلس الأعيان على التواصل مع المجلس الوطني الاتحادي والعمل الجاد على تعزيز علاقات البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء كل من مضحية المنهالي، وآمنة العديدي عضوتي المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد غباش اعتزاز دولة الإمارات بعلاقاتها التاريخية مع المملكة الأردنية الهاشمية التي تقوم على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا العادلة.

مشيراً إلى الحرص المشترك على تعزيز هذه العلاقات والبناء عليها بمختلف المجالات، وإلى أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات البرلمانية، والاستفادة من التجربة الرائدة لدى المجلسين في مجال الاختصاص التشريعي.

ومن جهتها أكدت سهير العلي، متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين القائمة على أسس ثابتة وراسخة وعلى الاحترام المتبادل، وأن القيادة الرشيدة في البلدين تحرص على تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

وقالت أتقدم بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، معربة عن شكرها لحسن التنظيم والضيافة الاستثنائية، مؤكدة أن هذه التجمعات لا تمثل مجرد لقاءات رسمية، بل فرصة لخلق شراكات دائمة، وتعزيز الثقة، وإجراء حوار مفتوح بيننا وبين مؤسساتنا.