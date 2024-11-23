«الإمارات العقارية» تطرح تخفيضات احتفالاً باليوم الوطني

أعلنت شركة «الإمارات العقارية» عن تقديم خصومات بقيمة 53 ألف درهم للفلل والتاون الهاوس بمجتمع «أزهى» السكني في عجمان وذلك احتفالاً بالذكرى الثالثة والخمسين لليوم الوطني لدولة الإمارات ويبدأ العرض غداً ويستمر حتى 2 ديسمبر المقبل. وأكدت الشركة أهمية الاحتفال بالذكرى الغالية لبناء صرح الاتحاد الذي شهد تحقيق العديد من المنجزات العمرانية والاقتصادية والصناعية في الإمارات، مشيرة إلى أن الخصومات تعد فرصة للمستثمرين لتملك فيلا الأحلام بمجتمع «أزهى» السكني.

وأكدت الشركة أن مشروع مجتمع «أزهى» شهد إقبالاً من المستثمرين، حيث تم إنجاز نسبة 61% من أعمال بناء الفلل السكنية ضمن المرحلة الأولي للمشروع، كما يسير العمل بوتيرة متسارعة في المشروع الخاص ببناء347 فيلا سكنية، حيث تقوم شركة «بريستيج» للمقولات بعملية البناء، والاستشاري «خطيب وعلمي» بالمتابعة والإشراف على مراحل تنفيذ المشروع ويجير العمل بوتيرة متسارعة.

وأوضحت الشركة أن مشروع مجتمع «أزهي» السكني توفرت به جميع الخدمات لتحقيق الرفاهية والراحة للسكان ويعد ضمن مشاريع التطوير العقاري الرائدة في عجمان لتوفير مجمع سكني متكامل ببنية تحتية متطورة بتكلفة تصل إلى 300 مليون درهم وبه كافة المميزات التي تجعل المجمع السكني متكامل الخدمات.



وكشفت عن وجود خطة سداد مرنة على مدار 4 سنوات منها دفعة مقدمة 10%، وأقساط شهرية تبدأ من 1% قبل التسليم، وأقساط شهرية 2% بعد التسليم، لافتة إلى وجود مرونة وتسهيلات في عملية الدفع والسداد، ومشيرة إلى أن المشروع نجح في استقطاب المستثمرين لتميزه في فخامة البناء والتصاميم العصرية وتوفير الخدمات المتكاملة داخل المجمع السكني، إضافة إلى الموقع المميز في منطقة العامرة وعلى امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد.