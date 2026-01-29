محمد بن راشد يستقبل الرئيس الإيطالي في دبي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم في دبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات وإيطاليا تربطهما علاقات منذ بداية الاتحاد.

وأشار سموه إلى أن الإمارات تستقبل كل عام أكثر من 220 ألف إيطالي زائر، كما تستثمر الإمارات أكثر من 40 مليار دولار في إيطاليا.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة" إكس": "أثناء استقبال الرئيس الإيطالي اليوم في دبي.. علاقاتنا معهم منذ بداية الاتحاد.. ونستقبل كل عام أكثر من 220 ألف إيطالي زائر في الإمارات.. ونستثمر أكثر من 40 مليار دولار في بلدهم.. والقادم أكثر تسارعاً وتطوراً في علاقات البلدين والشعبين".