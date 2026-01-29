الإمارات تبحث تعزيز التعاون البرلماني مع المغرب وأذربيجان

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس بأبوظبي، لحسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي ينظمها المجلس تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل علاقات الأخوة الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية والتطور الذي تشهده علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

كما استقبل معالي صقر غباش، الدكتورة صاحبة غافاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان الصديقة، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات البرلمانية بين الجانبين، والتي تواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية أذربيجان، في ظل حرص قيادتي البلدين على ترسيخ هذه العلاقات في شتى المجالات.