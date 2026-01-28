شرطة دبي تبحث التعاون مع جامعة جورج تاون

استقبل اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، وفداً أكاديمياً من جامعة جورج تاون الأمريكية يرافقه ماجد الشامسي، مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات التعليم القيادي المتقدم بين أكاديمية شرطة دبي وجامعة جورج تاون.

وحضر الاستقبال، العميد محمد عتيق ثاني مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعميد ناصر الزري، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والدكتورة ابتسام العوضي، مدير الدراسات العليا بأكاديمية شرطة دبي، فيما ضم وفد جامعة جورج تاون كلاً من البروفيسور بول ألميدا، عميد الكلية ورئيس كرسي ويليام آر بيركلي، وأستاذ الاستراتيجية والأعمال الدولية، والبروفيسور براشانت مالافيا، أستاذ التسويق ونائب عميد البرامج، والبروفيسور نيرمال تشابريا، أستاذ الممارسة ومدير برنامج الماجستير التنفيذي في دبي (EMBA). وجرى خلال اللقاء، استعراض رسالة أكاديمية شرطة دبي، وبرامجها الأكاديمية، ومنهجيتها الحديثة في إعداد وتأهيل القيادات الأمنية. كما اطّلع الوفد خلال الزيارة على تجربة شرطة دبي الرائدة في الابتكار والتحول الرقمي، وتعرّفوا على أحدث التقنيات والحلول الذكية التي تسهم في تعزيز كفاءة العمل الأمني، واستشراف المستقبل، ورفع جاهزية المنظومة المؤسسية.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز مجالات التعاون التعليمي التنفيذي، والبحث العلمي، وتبادل الخبرات بما يعزز مكانة أكاديمية شرطة دبي كمؤسسة تعليمية شرطية رائدة ذات حضور دولي، بالاستفادة من خبرات الكوادر التعليمية لجامعة جورج تاون الأمريكية.

وفي ختام الزيارة، سلم اللواء الدكتور أحمد زعل كلاً من ماجد الشامسي والبروفيسور بول ألميدا درع أكاديمية شرطة دبي.