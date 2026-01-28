الإمارات تعزّي أمريكا في ضحايا العاصفة الثلجية

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية إثر العاصفة الثلجية التي عمّت العديد من الولايات، وأسفرت عن وفاة العشرات من الأشخاص وأحدثت أضراراً جسيمة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، وللحكومة الأمريكية ولشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.

وما زالت الولايات المتحدة تواجه عاصفة ثلجية قطبية، حيث أُعلنت حالة الطوارئ في نحو عشرين ولاية. وارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة إلى 35 قتيلاً.

وقد أدى تساقط الثلوج بكثافة، حيث تخطت سماكته 30 سنتيمتراً في حوالي 20 ولاية، إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي.

وبحسب موقع «باور أوتج» المتخصص، كان أكثر من 530 ألف مشترك من دون كهرباء أمس، غالبيتهم في جنوب الولايات المتحدة وتحديداً في ولايتي ميسيسيبي وتينيسي، حيث تسبب ثقل الجليد في سقوط خطوط الكهرباء.

وأُعلنت حالة الطوارئ في نحو عشرين ولاية، بالإضافة إلى العاصمة الفدرالية واشنطن، ما أدى إلى تعطل حركة النقل بشكل كبير. وتوقفت حركة الطيران في العديد من المطارات الرئيسة في واشنطن وفيلادلفيا ونيويورك بشكل شبه كامل، بينما أُلغيت أكثر من 22 ألف رحلة جوية منذ السبت، وتأخرت آلاف الرحلات الأخرى، وفق موقع «فلايت أوير» المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية.

في الغضون، اكتست كشمير باللون الأبيض، أمس، بعد تساقط الثلوج مجدداً على الوادي، ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع الداخلي بين سريناغار وجامو وتعطيل الرحلات الجوية، حسب ما أفادت وكالة برس تراست أوف إنديا للأنباء. وتساقطت الثلوج مجدداً على معظم أجزاء كشمير خلال الليل قبل الفائت، حيث أثرت اضطرابات غربية من الطقس على المنطقة.

كما شهدت سهول الوادي، ومن بينها سريناجار، تساقط ثلوج خفيفاً إلى متوسط، بينما سجلت المرتفعات العليا تساقطاً متوسطاً إلى غزير. وقال المسؤولون إن تساقط الثلوج حول منتجعات سياحية مثل سونمارغ، وجولمارغ، وباهالغام إلى عوالم شتوية.

وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية عن وفاة عشرة أشخاص خلال سبعة أيام نتيجة الظروف الشتوية القاسية والحوادث المرتبطة بالثلوج. وقد توفي ستة أشخاص في محافظة نييغاتا على ساحل بحر اليابان، وأفاد مسؤولون محليون بأن أربعة منهم توفوا نتيجة مشاكل صحية أثناء إزالة الثلوج المتراكمة أو أنشطة أخرى. أما الاثنان الآخران في نييغاتا فقد توفيا جراء سقوطهما من أسطح المنازل أثناء إزالة الثلوج. وتجاوز تراكم الثلوج بالفعل المعدل السنوي، حتى في المناطق التي توقف فيها تساقط الثلوج.

وتساقطت ثلوج تجاوزت متراً في سابورو الواقعة في محافظة هوكايدو بأقصى شمال اليابان، وهي أكبر كمية منذ عام 2022.

في إيرلندا، تم إغلاق مئات المدارس، كما أصبح عشرات الآلاف من الأشخاص بدون كهرباء بعدما ضربت عاصفة تشاندرا الجزيرة. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن العواصف القوية والأمطار والفيضانات عرقلت حركة الطيران.

وقال مجلس إمدادات الكهرباء إن نحو 20 ألف منزل ومزرعة وشركة أصبحت بلا كهرباء.

وفي إيرلندا الشمالية، تم إغلاق أكثر من 300 مدرسة، كما صدر تحذير باللون الأصفر من هطول أمطار في عدة مقاطعات. وقد تم إغلاق ما لا يقل عن 30 رحلة في مطار مدينة بلفاست. وقالت شركة الكهرباء في إيرلندا الشمالية إن 10 آلاف منشأة بدون كهرباء حالياً. وقالت الشرطة إن استمرار هطول الأمطار أدى بالفعل لوقوع فيضانات في عدد من الطرق.