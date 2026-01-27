الإمارات وإيطاليا تبحثان تعزيز علاقات التعاون البرلمانية

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، ياكوبو موروني، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية المعنية بالمناخ والبيئة، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الإيطالي، ومنها التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا في المجالات كافة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية التعاون البرلماني في التصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ، والتحولات في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، والحوكمة الرقمية. وجدد الطرفان التزامهما بتفعيل دورهما ضمن الأطر البرلمانية الدولية، لا سيما الاتحاد البرلماني الدولي، والعمل على تعزيز قيم الحوار، والتعايش، والمسؤولية المشتركة من خلال الدبلوماسية البرلمانية.

كما أكدا أن الشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الإيطالي تمثل نموذجاً للتعاون البرلماني البناء الهادف إلى نشر وتعزيز قيم التفاهم المتبادل متعدد الأطراف، وإرساء ركائز السلام والتنمية المستدامة على المستوى الدولي.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش، بياكوبو موروني، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية المعنية بالمناخ والبيئة والوفد المرافق له، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود من التعاون والاحترام المتبادل والتأكيد على أهمية استمرار تطور العلاقات الثنائية، السياسية والاقتصادية والبرلمانية، بما يواكب الزخم المتنامي الذي تشهده الشراكة بين البلدين، وبما يعزز المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

مشاركة

وشاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس مجموعة المجلس في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية على هامش اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في مدينة المنامة بمملكة البحرين.

وجرى مناقشة رئاسة مملكة البحرين للجمعية البرلمانية الآسيوية خلال عام 2026، والمواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعات اللجان.

ويضم وفد المجلس المشارك أعضاء المجموعة كل من: الدكتورة نضال محمد الطنيجي، نائب رئيس المجموعة، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وفاطمة علي المهيري، ومحمد عيسى الكشف.