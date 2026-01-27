بمشاركة الإمارات.. انطلاق تمرين «أمن الخليج العربي 4» في قطر

انطلقت بدولة قطر الشقيقة فعاليات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 4»، بمشاركة قوة أمنية إماراتية، إلى جانب قوات وأجهزة الدول الأعضاء، ووحدات متخصصة من الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء انطلاق التمرين تحت رعاية الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية، وقائد قوة الأمن الداخلي «لخويا» بدولة قطر، بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من دول المجلس، بينهم رؤساء اللجان العليا للتمرين، وقادة وضباط الأجهزة المشاركة. يستمر التمرين حتى الرابع من فبراير المقبل، ويتضمن تنفيذ أكثر من 70 فرضية ميدانية، تتجاوز 260 ساعة تدريبية، لتغطي سيناريوهات أمنية معقدة تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والطوارئ وحماية المنشآت، إضافة إلى عمليات القيادة والسيطرة والتنسيق المشترك بين غرف العمليات المتخصصة.