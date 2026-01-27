«النيابة العامة» تطلق المرحلة 3 من البرنامج التدريبي للتحقيق في الجرائم «الكيميائية والنووية»

أطلقت النيابة العامة الاتحادية، أمس، أعمال المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الإقليمي لتطوير قدرات التحقيق في الجرائم المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، برعاية معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ضمن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، بصفتها ضيف شرف، وذلك بدعوة من الأمانة الإقليمية لمراكز التميز لتجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN).

وأكدت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أهمية بناء القدرات القضائية المتخصصة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم CBRN، بما يسهم في دعم الجاهزية المؤسسية وتعزيز القدرة على التعامل الفاعل مع هذا النوع من الجرائم ذات الطابع العابر للحدود.

كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي لديه تعاون وثيق مع دولة الإمارات في التعامل مع الجرائم الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، وأنه يسعى إلى الاستفادة من هذا التعاون الثنائي والبناء عليه لتحويله إلى تعاون إقليمي.

في غضون ذلك، التقى معالي النائب العام للاتحاد، سفيرة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعة من الخبراء الدوليين المشاركين في البرنامج، حيث جرى بحث مسار البرنامج وأهدافه المستقبلية، وسبل تطوير الشراكة القائمة في مجال تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة، وتعزيز التعاون المشترك في بناء القدرات القضائية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

كما تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة للنيابة العامة ألقاها المستشار سالم علي الزعابي رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، أكد خلالها أن المرحلة الثالثة من البرنامج تمثل انتقالاً نوعياً من ترسيخ الفهم القانوني والمؤسسي إلى تعزيز القدرة العملية على بناء ملف القضية من أجل الملاحقة القضائية الفاعلة.

وأوضح الزعابي أن المرحلتين الأولى والثانية أسفرتا عن نتائج نوعية عكست نجاح البرنامج من حيث التصميم والتنفيذ والأثر التدريبي، حيث بلغ عدد المنتسبين 43 متدرباً، استكملوا 36 ساعة تدريبية من أصل 135 ساعة تمثل إجمالي مدة البرنامج بمراحله الخمس، مؤكداً أن المرحلة الثالثة تركز على المسار القضائي المتكامل لقضايا «CBRN»، بدءاً من توصيف الجريمة وبناء ملف القضية، مروراً بإدارة مسرح الجريمة والتعامل مع الأدلة وربطها بالقصد الجنائي، وصولاً إلى توجيه الاتهام وإدارة المحاكمة.

ويمتد البرنامج التدريبي الإقليمي على مدى خمسة أشهر، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية خلال نوفمبر الماضي، فيما يجري حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة خلال شهر يناير.