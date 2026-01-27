الإمارات لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عدائية ضد إيران

أكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تلتزم بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية عدائية ضد إيران، وعدم تقديم أي دعم لوجستي في هذا الشأن.

وجددت التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة، مشددة على نهج دولة الإمارات القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية البرنامج النووي الإيراني، ودعت دولة الإمارات مراراً إلى ضبط النفس واعتماد الوسائل الدبلوماسية في حل الخلافات وتبريد الاجواء في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «أسطول» يتجه نحو إيران، لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، كما جدد تحذيرات لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي، قبل أن يعود ويخفّف حدة تصريحاته، «بعد إيقاف السلطات الإيرانية عمليات الإعدام بحق محتجين»، وفق قوله.