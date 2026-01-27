اختتام الملتقى «السوري الإماراتي» للجاهزية الطبية

اختُتم أمس في دمشق، الملتقى «السوري الإماراتي» للجاهزية الطبية، الذي أُقيم برعاية وزارة الصحة السورية، وذلك ضمن خطة استراتيجية تستهدف تدريب 10 آلاف من العاملين الصحيين في المستشفيات السورية خلال 5 سنوات.

ونُظم الملتقى من قبل برنامج «جاهزية سوريا» والوطنية للتدريب «تدريب»، وباعتماد من المركز الأوروبي لطب الكوارث، واستمر 3 أيام. وتضمن البرنامج محاضرات تدريبية وورش عمل وتمارين طاولة وحية تحاكي الواقع.

وأُعلن خلال الملتقى عن تأسيس مراكز طبية تدريبية معتمدة في طب الطوارئ والكوارث والأزمات في مقر الهيئة السورية للتخصصات الطبية، ومستشفى دمشق، والمستشفى الميداني.

ويأتي تنظيم الملتقى وتأسيس مراكز التدريب الطبي التخصصية المعتمدة في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة السورية والوطنية للتدريب «تدريب».

وأكد الدكتور إياد بعث، رئيس الهيئة السورية للتخصصات الطبية وممثل وزارة الصحة في «جاهزية سوريا»، أن البرنامج يركز على دعم القطاع الصحي الوطني من خلال بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر الطبية المتخصصة مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف تدريب الأطباء والممرضين وفرق الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني والقيادات الطبية والإدارية.

وأوضح الدكتور أسعد شرف الدين رئيس أطباء سوريا، أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل نحو 10 آلاف من العاملين في الخطوط الأمامية للقطاع الصحي، اعتماداً على منهج علمي متطور.

من جانبه قال الدكتور عادل الشامري العجمي، جراح القلب الإماراتي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات «جاهزية»، إن الملتقى سيُنظم بشكل دوري في كل من سوريا والإمارات، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة المستجدات في طب الطوارئ والعناية المركزة والجراحة.

وأوضح أنه خلال الدورة الحالية تم تدريب أكثر من 200 من الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية وفق منهج موحد ومعتمد من أكاديمية جاهزية والمركز الأوروبي لطب الكوارث.