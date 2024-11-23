الإمارات تقدم مساعدات للنازحينفي كنيسة العائلة المقدسة بغزة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، التي أمر بها سموه لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ورفع المعاناة عنهم، في ظل الظروف الإنسانية الملحّة التي يعانون منها.

جهود

وفي هذا السياق، واصلت عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإغاثية لشرائح مختلفة من العائلات النازحة في المخيمات ومراكز الإيواء، شمالي القطاع، أمس، وقدمت المساعدات والمستلزمات الأساسية، والأغطية الشتوية، للنازحين وكبار السن، في كنيسة العائلة المقدسة «دير اللاتين»، في غزة، ضمن مساعيها المستمرة لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

حملات

وتهدف الإمارات، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وعبر حملاتها الإغاثية والمساعدات التي تقدمها يومياً للنازحين في مراكز الإيواء، والمستشفيات والمراكز الصحية، لتخفيف المعاناة عن النازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، والمتطلبات المختلفة، بعد تفاقم الأوضاع في غزة، حيث سارعت الدولة من اللحظة الأولى إلى تقديم المساعدة والدعم لجميع الفئات في القطاع، وهو النهج الراسخ للإمارات منذ تأسيسها في نصرة الدول والشعوب المتضررة.