مبعوث وزير الخارجية يبحث العلاقات مع وزراء ومسؤولي جزر مارشال

التقى عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى جزر الكاريبي والباسيفيك، عدداً من الوزراء والمسؤولين بهدف تعزيز العلاقات ودفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى آفاق جديدة.

وخلال زيارته لجمهورية جزر مارشال، التقى المبعوث بكالاني كانيكو وزير الخارجية والتجارة، وبريميتي لاكجون الوزير المساعد لرئيس جزر مارشال ووزير البيئة، كما التقى هلتون كندال وزير النقل والمواصلات والتحول الرقمي، وجيسس جاسبر وزير الثقافة والشؤون الداخلية، وتوماس هيين وزير العمل والبنية التحتية والمرافق.

وجرى خلال اللقاءات رفيعة المستوى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ومن أبرزها التنمية والاستدامة والطاقة النظيفة والاقتصاد والسياحة.