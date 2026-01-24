الإمارات تتضامن مع تونس وجنوب أفريقيا وتعزي في ضحايا الفيضانات

أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع كل من الجمهورية التونسية الشقيقة وجمهورية جنوب أفريقيا في ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، والتي أدت إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، وتسببت بأضرار جسيمة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، وللجمهورية التونسية وشعبها الشقيق، في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وتوفي 5 أشخاص في تونس، جراء سيول بعد ثلاثة أيام من هطول أمطار غير مسبوقة في البلاد منذ سنوات، ما تسبب أيضاً في فقدان 4 صيادين، وأضرار مادية بعدة ولايات، مع استمرار تعليق الدروس في المدارس والجامعات.

وأعلن مسؤول بالحماية المدنية في تونس، وفاة 5 أشخاص جراء السيول في البلاد، بعد ثلاثة أيام من هطول أمطار غير مسبوقة منذ سنوات، ما تسبب أيضاً في أضرار مادية بعدة ولايات مع استمرار تعليق الدروس في المدارس والجامعات.

وأوضح المتحدث باسم الحماية المدنية خليل المشري، أن الفرق نفذت 466 عملية ضخ مياه، وساعدت 350 شخصاً على العبور في مناطق غمرتها مياه السيول، مشيراً إلى فقدان 4 صيادين، بعدما أبحروا الاثنين من سواحل طبلبة قرب المنستير.

من جهة أخرى، أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية جنوب أفريقيا في ضحايا الفيضانات والأمطار الغزيرة التي اجتاحت شمال البلاد، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وألحقت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية جنوب أفريقيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلنت حكومة جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي حالة الكارثة الوطنية عقب فيضانات جارفة أودت بحياة ما لا يقل عن 30 شخصاً في شمال شرق البلاد، وألحقت أضراراً واسعة بآلاف المنازل والبنى التحتية.

وأفاد المركز الوطني لإدارة الكوارث بأن أشد الأضرار سُجلت في إقليمي ليمبوبو ومبومالانغا، حيث وقعت غالبية الوفيات، فيما تأثرت ثلاثة أقاليم أخرى بالأحوال الجوية القاسية.

وصنّف رئيس المركز الوطني لإدارة الكوارث، إلياس سيثولي، الفيضانات على أنها كارثة وطنية، ما يتيح للحكومة تنسيق جهود الاستجابة الطارئة وتسريع عمليات الإغاثة والإنقاذ، في ظل استمرار فرق الطوارئ في البحث عن ناجين وانتشال الجثث.

تسببت الأمطار الغزيرة المستمرة في انهيارات طينية وقطع الطرق والجسور، وأدت إلى إغلاق مؤقت لحديقة كروغر الوطنية الشهيرة، والتي أعلنت سلطات الحدائق استئناف الزيارات فيها مع توخي الحذر.