1.5 مليون مستفيد من برامج الهلال الأحمر الرمضانية داخل الدولة وخارجها

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن 1.5 مليون شخص داخل الدولة وفي 44 دولة حول العالم يستفيدون من برامجها الرمضانية هذا العام، والتي تشمل المير الرمضاني، وإفطار الصائم، وكسر الصيام، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، وذلك بتكلفة تقديرية تتجاوز 60 مليون درهم، في إطار جهود الهيئة المستمرة للتخفيف من تداعيات الأوضاع الإنسانية في عدد من الدول.

وأطلقت الهيئة حملتها الرمضانية الموسمية لهذا العام تحت شعار «رمضان.. عطاء مستمر»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس في مقرها بأبوظبي، حيث تم فيه استعراض تفاصيل الحملة التي تأتي هذا العام أكثر شمولاً واتساعاً، مواكبة للتوسع الكمي والنوعي في برامج الهيئة الإنسانية ومشاريعها الخيرية داخل الدولة وخارجها. وأكد أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر، أن حملة رمضان هذا العام تأتي ضمن مبادرات الهيئة في «عام الأسرة».

وقال إن برامج الهيئة وأنشطتها الإنسانية والتنموية تشهد نمواً متواصلاً داخل الدولة وخارجها، وذلك بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، مشيراً إلى أن زيادة مخصصات حملة رمضان لهذا العام انعكست على توسيع نطاق الاستفادة محلياً ودولياً، وتعزيز الأثر الإنساني المستدام.