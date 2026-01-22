الإمارات وفرنسا تطلقان حواراً لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة حامد الزعابي، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى في فرنسا، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتبادل الخبرات.

شملت الاجتماعات كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم وزير العدل جيرالد دارمانان، ونائب مدير وزارة الخزانة كلير شيريميتينسكي، حيث بحث الطرفان تعزيز التعاون الدولي، ودعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واسترداد الأصول. وأشاد الجانب الفرنسي بالدور الريادي لدولة الإمارات، خاصة في تنظيم الأصول الافتراضية والتعاون القضائي واسترداد الأصول.

واتفق الطرفان على إطلاق «حوار استراتيجي مشترك لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، يشمل خمسة مسارات: التعاون بين جهات إنفاذ القانون، التعاون القضائي، وحدة المعلومات المالية، مكافحة تمويل الإرهاب، وبناء القدرات وتبادل الخبرات.