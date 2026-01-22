سالم القاسمي يشهد افتتاح معرض القاهرة للكتاب

حضر معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، افتتاح الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أجرى معاليه جولة تفقدية شملت أجنحة دولة الإمارات المشاركة، واطّلع على أحدث الإصدارات والفعاليات الثقافية المصاحبة.

وأكد معاليه خلال الجولة أهمية الحضور الإماراتي الفاعل في المحافل الثقافية الكبرى، ودوره الحيوي في تعزيز التبادل المعرفي ودعم صناعة النشر، بما يرسخ مكانة الدولة الثقافية إقليمياً ودولياً.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، قد افتتح المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والضيوف، تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قروناً»..