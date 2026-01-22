«كهرباء دبي» و«سيسكو» تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي

التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، غوردون طومسون، رئيس شركة «سيسكو» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات التحول الرقمي، والتقنيات المتقدمة، والأمن السيبراني.

حضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعمر المنصوري، رئيس العمليات الرقمية – قطاع الابتكار والمستقبل، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو».

ورحّب معالي سعيد محمد الطاير بوفد شركة سيسكو، مؤكداً التزام الهيئة بتبادل أفضل الممارسات وأحدث التقنيات المتطورة مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا.

واستعرض معالي الطاير أبرز مشاريع الهيئة في مجال التحول الرقمي الشامل، واعتمادها أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، دعماً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل رقمي مستدام قائم على الابتكار واقتصاد المعرفة، وتعزيزاً لمساعي الهيئة كأول مؤسسة خدمية في العالم قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

وأشار معاليه إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، مؤكداً أهمية البنية التحتية الرقمية الذكية والمرنة.

وركزت النقاشات على تبادل الخبرات في مجالات الشبكات، والاتصال الآمن، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، بما يدعم خارطة الطريق الرقمية الطموحة لهيئة كهرباء ومياه دبي. كما تناول الاجتماع أوجه التعاون القائم بين الهيئة وشركة «سيسكو»، ولا سيما في مشاريع البنية التحتية الرقمية التي تنفذها الهيئة عبر شركة «مورو»، والتي تعتمد حلول ومنتجات «سيسكو». وتُعد «مورو» شريكاً معتمداً ضمن برنامج الخدمات المُدارة لشركة «سيسكو» (MSP)، إلى جانب التعاون المشترك لتطوير حلول الرصد والتحليل المستضافة في مراكز البيانات الخضراء التابعة لـ«مورو».

شملت محاور النقاش كذلك دعم مبادرات الشبكة الذكية في هيئة كهرباء ومياه دبي، واستكشاف حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة مراكز البيانات، وتطوير استراتيجيات الحوسبة السحابية.

من جانبه، أشاد طومسون بالدور الريادي لهيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع المؤسسات الخدمية الرقمية، ومكانتها العالمية المتقدمة في مؤشرات الأداء الرئيسة.