الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزي في ضحايا حريق المركز التجاري

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كراتشي، وأسفر عن وفاة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى حكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، في هذا المصاب الأليم.

وقضى 21 شخصاً جراء الحريق الذي اندلع السبت في مركز «غول بلازا» في كراتشي جنوبي باكستان، وفق ما أفادت أجهزة الإسعاف أمس، لافتة إلى أنها تحاول العثور على ستين مفقوداً. واندلع الحريق السبت في المركز الذي يرتاده عدد كبير من الأشخاص في كراتشي ويضم ثلاثة طوابق و1200 متجر.

وقال حسن خان، المسؤول عن عمليات الإسعاف: «تم العثور على 21 جثة، وعمليات البحث متواصلة»، مؤكداً احتواء الحريق. وأوضح خان أن بين القتلى عنصر إطفاء (25 عاماً)، مشيراً إلى نقل ثلاثين جريحاً إلى المستشفيات، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وأظهرت مقاطع ​الفيديو ألسنة اللهب وهي تلتهم المبنى ​بكامل طوابقه، وواصلت فرق ​الإطفاء العمل طوال الليل لإخماد الحريق. وبدأت الفرق صباحاً عملية تبريد الموقع وإزالة القطع ⁠المعدنية الملتوية والحطام المتناثر في الشارع، إضافة إلى وحدات التكييف التي تساقطت ولافتات المتاجر.

جهود إنقاذ

وانهار معظم المبنى بحلول ظهر أمس، حيث ​أحاطت الرافعات بالجزء ​المتبقي منه وسط مخاوف من انهياره.

ونقلت فرق الإنقاذ جثث الضحايا داخل أكياس، وتوقفوا بين الحين والآخر لالتقاط أنفاسهم وشرب الماء بعد تعرضهم لحرارة خانقة.

وتوجهت عائلات عدة إلى مكان الحادث، آملة الحصول على معلومات عن أقرباء لها كانوا داخل المركز لدى وقوع المأساة.

زلزال

في الأثناء، لقي شخص حتفه وانهارت منازل عدة بعدما ضرب زلزال ⁠بقوة ست درجات كشمير شمال باكستان، أمس، حسبما أفاد ⁠مسؤول والمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل. وذكر المركز أن الزلزال وقع ​على عمق 35 ​كيلومتراً.

وذكر غلام ​عباس، وزير الإعلام بإقليم ‌جيلجيت ‌بالتستان ⁠بشمال باكستان، أن عدداً من المنازل الطينية انهارت أو ​تضررت. وأضاف ​أن صخوراً جبلية ضخمة سقطت على عدة طرق فرعية وطريق سريع رئيسي، مشيراً إلى أن السلطات نشرت آليات لرفع الصخور وإعادة فتح الطرق. وأوضح الوزير أن شخصاً لقي حتفه بعد أن صدمته صخرة.