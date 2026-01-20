جناح الإمارات في «دافوس» يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تسريع الاستدامة

استضاف جناح دولة الإمارات في الدورة الـ56 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026، التي تقام في «دافوس» بسويسرا، خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري، جلسة حوارية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والاستدامة وسؤال ما الذي نُحسّنه»، ناقشت العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة، وما إذا كانت النماذج الاقتصادية والتكنولوجية الحالية تُحسّن ما هو سهل القياس فقط مثل مؤشرات الكفاءة والمردود الملموس على المدى القصير، أم تستوعب ما هو أكثر قيمة على المدى الطويل للاقتصاد والمجتمع والبيئة، وفق أطر ومستهدفات استراتيجية محددة وواضحة.

ركزت الجلسة التي تحدثت فيها بشكل رئيسي البروفيسورة جوليا بيندر، أستاذة تحوّل الأعمال في المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وشهدت حضور الكثير من القيادات العالمية الشابة في المنتدى، على التحول الجذري الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي على طريقة تفكير المؤسسات في النمو والقيمة والتنافسية.

وتناولت الجلسة مفهوم إعادة تعريف القيمة في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث أوضحت أن الاقتصادات التي ستحقق التفوق في المرحلة المقبلة هي تلك التي تنجح في مواءمة الخوارزميات مع الأهداف المجتمعية والبيئية، وليس فقط مع مؤشرات الكفاءة والربحية قصيرة الأجل.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة لتسريع الاستدامة إذا ما صُممت نماذجه لدعم الاستخدام الأمثل للموارد، والحد من الهدر، وتعزيز الابتكار المسؤول.

وأكدت بيندر، التي استندت إلى خبرتها العملية والبحثية في قيادة التحول المؤسسي عالمياً، أن السؤال لم يعد مرتبطاً بما يمكن تحسينه تقنياً، بل بما ينبغي تحسينه استراتيجياً لخدمة استدامة الاقتصادات وبناء شركات جاهزة للمستقبل.

كما ركزت الجلسة على دور القيادات في توجيه هذا التحول، مؤكدة أن القرارات المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي هي في جوهرها قرارات قيادية وأخلاقية قبل أن تكون تقنية. وشددت على أهمية قدرة القادة على قراءة مؤشرات التغيير العالمية، وتحويلها إلى استراتيجيات واضحة، ونماذج أعمال مرنة، وثقافات مؤسسية قادرة على التكيف مع التحولات المتسارعة.

وتطرقت الجلسة إلى مفهوم الاقتصاد الدائري بوصفه أحد أبرز محركات التنافسية في العقد المقبل، حيث استعرضت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم التحول نحو نماذج إنتاج واستهلاك أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تحسين سلاسل القيمة، وتعزيز الابتكار في التصميم، وربط الاستدامة مباشرة بالنمو الاقتصادي. وأكدت أن هذا التحول لم يعد خياراً، بل ضرورة لبناء اقتصادات قادرة على الصمود في عالم سريع التغير.