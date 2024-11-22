الإمارات تغيث غزة بمساعدات أساسية تزامناً مع فصل الشتاء«عطايا» يدعم الخدمات الصحية في القطاع بسيارات إسعاف

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، التي أمر بها سموه لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ورفع المعاناة عنهم، في ظل الظروف الإنسانية الملحة التي يعانون منها.

وفي هذا السياق، قامت عملية «الفارس الشهم 3» بتوزيع المستلزمات الأساسية على العائلات والأطفال في القطاع، ضمن مساعيها المستمرة لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، حيث تم توزيع الأغطية الشتوية على النازحين في شمال غزة مع دخول فصل الشتاء، إضافة إلى تقديم مساعدات يومية في مراكز الإيواء، والمستشفيات والمراكز الصحية، لتخفيف معاناة النازحين، تشمل المواد الغذائية والصحية، وطروداً للأطفال والنساء، إضافة إلى توفير الخيام والمستلزمات الأساسية، مثل المياه والغذاء.

«عطايا»

في السياق ذاته، قدم مشروع «عطايا» عدداً من سيارات الإسعاف لدعم الخدمات الصحية في قطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي وجهت بها القيادة الرشيدة، لتوفير الاحتياجات الإنسانية للأشقاء في غزة، وتم إرسال السيارات ضمن محتويات الباخرة الخامسة التي وصلت مؤخراً إلى ميناء العريش بجمهورية مصر العربية.

وقالت حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية: إن «عطايا» أصبح إحدى المبادرات الرائدة لدولة الإمارات في تعزيز مجالات التنمية الإنسانية والاجتماعية حول العالم، إلى جانب مساهمته الفاعلة في استدامة العطاء، من خلال المشاريع الرائدة التي يتبناها في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية، والتي تفي بأغراض التنمية المنشودة في المجتمعات الأقل حظاً.

تحديات

وأشارت إلى ما يعانيه القطاع الصحي في غزة من تحديات كبيرة بسبب التردي الذي أصابه بفعل الأحداث الجارية هناك، وقالت سموها: «درست مبادرة عطايا بعناية الاحتياجات الفعلية للأشقاء هناك، وكان القرار تخصيص ريع الدورة الأخيرة من معرض عطايا لدعم القضايا الإنسانية للفلسطينيين، وتوفير احتياجاتهم خاصة في النواحي الصحية».

وأضافت: «إن سيارات الإسعاف تم توفيرها بناء على الحاجة الماسة لها في الوقت الراهن هناك لإسعاف المرضى وإنقاذ الأرواح»، وأشارت سموها إلى: «أن هذه المبادرة من عطايا تضاف إلى سجل وإنجازات دولة الإمارات لصالح الفلسطينيين في المجال الصحي، خاصة أن الدولة تبنت العديد من البرامج والمبادرات التي عززت قدرة القطاع الطبي في غزة ووفرت رعاية أكبر للأشقاء هناك».

تمكين

وأكدت أن هذه السيارات ستسهم في مساعدة المؤسسات الصحية على أداء دورها، وتمكين الكوادر الطبية من الوصول إلى المرضى والمصابين في الوقت المناسب وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لمبادرة «عطايا» برئاسة سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، كانت قد قررت تخصيص ريع الدورة الـ«13» لمعرض عطايا، لدعم الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الأحداث في قطاع غزة، والتضامن معهم في ظروفهم الراهنة، وذلك عبر تبني عدد من المبادرات التنموية والصحية تحت شعار «يداً بيد لحملة - تراحم من أجل غزة»، وبالفعل وجد المعرض تجاوباً كبيراً من الجمهور، وبلغ ريعه نحو 9 ملايين درهم، ومنه تم توفير سيارات الإسعاف، التي ستسهم في تعزيز الخدمات الصحية في غزة.