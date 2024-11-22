«التربية» تنظم ملتقى إعلان نتائج دول العالم والخليج في دراسة PISA 2022

نظمت وزارة التربية والتعليم مُلتقى إعلان نتائج دول العالم ودول الخليج في دراسة PISA 2022 في مجال التعلُّم مدى الحياة، وذلك بالتعاون مع منظمة التَّعاون الاقتصادي والتَّنمية (OECD) ومكتب التربية العربي لدول الخليج.

وتضمنت فعاليات الملتقى التي اختتم مؤخراً جلساتٍ لعرض النتائج، ومناقشات حيوية حول مستقبل التَّعليم على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية فيما تم تنظيم حلقات نقاشية متخصصة إلى جانب عرض رؤى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول النتائج في دول مجلس التعاون الخليجي، والتعريف بأفضل الممارسات التي يمكن اتباعها لتعزيز رفاه الطلبة، ومناقشة أوراق عمل وأبحاث لخبراء وباحثين متخصصين في هذه المجالات.

ويكتسب الملتقى أهميته عبر إتاحته المجال لكافة الدول المشاركة في الدراسة للاسترشاد ببيانات الاختبارات لتضمينها في الخطط الوطنية لتطوير المناهج التعليمية لديها، وإعداد سياسات التحديث المناسبة، ووضع الأطر المناسبة للدَّورات التَّدريبيَّة والإرشادية الموجهة للطلبة، بما يضمن مواصلة تحسين المسارات التعليمية المتاحة لهم.