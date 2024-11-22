10 آلاف صانع محتوى من 190 دولة في أكبر وأغلى جائزة عالمية

أعلنت قمة المليار متابع عن استقبال جائزتها، التي تعدّ أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف بقيمة مليون دولار، أكثر من 10 آلاف صانع محتوى من 190 دولة خلال 10 أيام، حيث تُمنح الجائزة لصانع محتوى ذي تأثير علمي وثقافي وإنساني ومجتمعي.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع صناع المحتوى الذين يتركون بصمة إيجابية، ويغيرون المجتمعات نحو الأفضل، ويصنعون أجيالاً تبني مستقبلاً أعظم، ويؤثرون في صناعة العقول، ويقربون الشعوب من بعضها بعضاً، ويرسخون قيم التراحم والتعاطف بين البشر.

وتستمر «قمة المليار متابع»، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها على مستوى العالم، في تلقي طلبات الترشح للجائزة حتى 30 نوفمبر الجاري، حيث يقدم خلالها المتسابقون لنيل الجائزة، تفاصيل المشروع وتاريخه، والأفكار التي يتضمنها.

ودعت القمة صناع المحتوى الهادف إلى التقدم للجائزة عبر الموقع الإلكتروني للقمة (www.1billionsummit.com)، كما أتاحت للجمهور ترشيح صناع محتوى يقدمون محتوى يفيد المجتمعات، وينشر الإيجابية والقيم المجتمعية، على أن يتم الإعلان عن الفائز خلال الحفل الختامي للقمة، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2025، تحت شعار «المحتوى الهادف».

دعم الابتكار

وأكدت عالية الحمادي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، أن الإقبال الكبير على المشاركة في جائزة قمة المليار متابع، يعكس أهمية الجائزة، ودورها في تحفيز صناع المحتوى على تقديم أعمال هادفة، تسهم في تطوير المجتمعات، وتعزيز القيم الإيجابية عالمياً، كما يؤكد قوة الرسالة التي تحملها القمة في دعم الابتكار في المحتوى الرقمي، وبناء مجتمع عالمي من المبدعين والمؤثرين.

وقالت: «نؤمن بأن صناعة المحتوى هي قوة مؤثرة في عالم اليوم، ونسعى من خلال الجائزة، إلى دعم المواهب من مختلف أنحاء العالم، للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي في صناعة المحتوى الرقمي، وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة تطوير هذا القطاع الواعد، والارتقاء به إلى آفاق أرحب.. ونتطلع إلى استقطاب الجائزة المزيد من المبدعين الذين يمتلكون القدرة على صناعة مستقبل أفضل للمجتمعات، من خلال أفكارهم ومحتواهم المؤثر».

شروط التقدم للجائزة

وأوضحت قمة المليار متابع، شروط التقدم للجائزة، والتي تتمثل في أن يكون المحتوى الذي يقدمه المتقدم هادفاً وذا تأثير إيجابي في المجتمع، وتأثير علمي وثقافي وإنساني ومجتمعي، وذا تأثير في صناعة العقول، وتقريب الشعوب من بعضها، وفي الاستدامة، وترسيخ قيم التراحم والتعاطف مع البشر.

كما يشترط أن يكون المحتوى مبتكراً وأصلياً، وغير منقول عن مصادر أخرى، وأن يكون متخصصاً في موضوع محدد، وأن يكون ملتزماً، ويتوافق مع معايير وسياسات منصات التواصل الاجتماعي، ويلتزم بأخلاقيات وضوابط المجتمعات، ومعايير الجودة والتصميم، وأن يحقق تفاعلاً ومشاركات لدى شريحة كبيرة من المتابعين.

تصفيات الجائزة

وتبدأ التصفيات بين المتقدمين للجائزة، اعتباراً من 1 ديسمبر، وتستمر لغاية 15 من الشهر ذاته، حيث تعمل لجنة تحكيم خاصة على دراسة المشاريع المتقدمة لاختيار 10 مشاريع منها، ستكون مؤهلة للحصول على الجائزة، ثم يتم فتح المجال أمام الجمهور للتصويت عبر الإنترنت، لاختيار أفضل المشاريع، اعتباراً من 16 ديسمبر، على أن يتم غلق باب التصويت في 31 ديسمبر.

وبعد الانتهاء من التصويت، تقوم لجنة التحكيم بفرز الأصوات في جلسات مغلقة يومي 11 و12 يناير 2025، لاختيار الفائز بجائزة قمة المليار متابع، والذي سيتم الإعلان عنه في الحفل الختامي للقمة، يوم 13 يناير.

يذكر أن قمة المليار متابع تسعى إلى مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى، أفراداً ومؤسسات، على جميع منصات التواصل الاجتماعي، لمناقشة كيفية إسهام الإعلام الجديد، كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول، وخطط الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة. واعتمدت القمة ثلاثة مسارات جديدة لنسختها الثالثة، تشمل مسارات التكنولوجيا والاقتصاد والمحتوى، والمصممة خصيصاً لضمان استفادة صناع المحتوى الهواة والمحترفين من برنامج القمة الثري.

وتلبي المسارات الثلاثة حاجات جمهور قمة المليار متابع، الذي يتسم بالتنوع، حيث تسهم في توفير تجربة أكثر ثراء وعمقاً لكل مشارك، عبر تسليط الضوء على قطاعات محددة.