عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه وبلينكن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يسهم في حماية أرواح كافة المدنيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة.

كما بحث الجانبان التطورات في لبنان، إضافة إلى الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: إنه تم خلال الاتصال الهاتفي مناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في السودان، وكذلك توسيع نطاق المساعدات الإنسانية ودعم العملية السياسية لتشكيل حكومة مدنية. كما ناقشا الجهود الجارية لإنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وإرساء الأمن.

وفيما يتعلق بلبنان، فقد ناقشا آخر التطورات نحو التوصل إلى حل دبلوماسي دائم من شأنه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 تنفيذاً كاملاً، وكذلك السماح للأهالي في لبنان وإسرائيل بالعودة إلى ديارهم.