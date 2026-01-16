الإمارات تؤكد دعمها لمسار السلام والاستقرار في اليمن

شددت دولة الإمارات، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لدعم مسار السلام، وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، استعرضت الإمارات إسهاماتها المحورية خلال العقد الماضي بالتعاون مع الشركاء اليمنيين والتحالف العربي والمجتمع الدولي.

وأبرز أبو شهاب محطات مفصلية شملت تحرير مدينة عدن وتأمين الساحل الغربي لليمن، وطرد تنظيم القاعدة من مدينة المكلا، والمشاركة في الدفاع عن مأرب وحماية اليمن من عدوان الحوثيين.

وشدد السفير على أن هذه الأهداف تحققت بكلفة إنسانية كبيرة، حيث قدم الجنود الإماراتيون أرواحهم فداء لهذه المهمة، كما واجهت الدولة هجوماً إرهابياً حوثياً مميتاً على أراضيها.

وأضاف: «كانت أهداف دولة الإمارات واضحة: حماية اليمن وشعبه من عدوان الحوثيين، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز أمن اليمن واستقراره وسيادته، فضلاً عن دعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وتابع: «في الوقت ذاته، سعت دولة الإمارات إلى معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن. ولهذا الغرض، قدّمنا أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي مساعدات إنسانية وتنموية، لدعم الاحتياجات العاجلة للشعب اليمني. كما قدّمت دولة الإمارات دعماً لتمكين الحكومة اليمنية الشرعية من توفير الخدمات الأساسية».

وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: «في 30 ديسمبر، قررت دولة الإمارات سحب جميع أفرادها العسكريين المتبقين من اليمن. وقد اكتمل هذا الانسحاب الآن. ورغم انتهاء عملياتنا العسكرية في اليمن، فإن تضامننا مع الشعب اليمني يظل راسخاً كما كان دائماً، وهو يسعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار».