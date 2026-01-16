«الوطني» ورابطة الصداقة البرلمانية اليابانية – الإماراتية يبحثان تعزيز التعاون

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي أمس، إيشيبا شيغيرو، رئيس رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية – الإماراتية، رئيس وزراء اليابان السابق والوفد البرلماني المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات واليابان في مختلف المجالات، في ظل الحرص المشترك لقيادتي وحكومتي البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.

وفي مستهل اللقاء رحّب معالي صقر غباش بإيشيبا شيغيرو والوفد المرافق له، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع اليابان في مختلف المجالات، ومشيداً بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين.