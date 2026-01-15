تحالف نوعي بين الشركة العالمية القابضة ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية

كشفت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات قيمة ديناميكية وتعزيز النمو المستدام، عن إطار تعاون استراتيجي مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، بهدف تعزيز الاستثمارات المؤثرة في القطاع الخاص ودعم تدفقات أوسع لرأس المال عبر مجموعة من القطاعات ذات الأولوية وأسواق النمو الواعدة التي تحظى باهتمام استراتيجي مشترك.

تم توقيع الاتفاقية في أبوظبي بحضور سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، إلى جانب كل من سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، وبن بلاك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد عبر حسابه على منصة «إكس»: «التقيت بن بلاك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، حيث شهدنا توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الشركة العالمية القابضة ومؤسسة التمويل التنموي الأمريكية، في خطوة تعكس اهتماماً مشتركاً بتعزيز الشراكات الاستثمارية طويلة الأمد.

تناولنا خلال اللقاء آفاق التعاون في القطاعات الحيوية، وتبادلنا وجهات النظر حول دعم الاستثمارات النوعية، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ويسهم في تعزيز النمو المستدام وترسيخ الترابط الاقتصادي العالمي».

ويدعم الاتفاق تحديد الفرص الاستثمارية بشكل مشترك، وهيكلة وتنفيذ الاستثمارات في قطاعات حيوية، تشمل المعادن الحيوية والتعدين، والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية والأعمال البحرية، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وتقنيات المعلومات والاتصالات وربط مراكز البيانات، إضافة إلى الأمن الغذائي والزراعة المتقدمة، وغيرها من البنى التحتية الداعمة للنمو. ويركز التعاون أيضاً على مشاريع متنوعة عبر الأسواق الناشئة والحدودية، مما يتيح الاستفادة من الفرص المرتبطة بالممرات الاقتصادية وممرات التجارة العالمية الرئيسية.

وبموجب هذا الإطار، سيعمل الجانبان معاً بدعم من لجنة مشتركة على مستوى القيادات العليا، بما يسهم في تسريع تنفيذ الصفقات وتوظيف رأس المال على نطاق واسع.

وصُمّم إطار التعاون لتحقيق توازن مستدام بين العوائد التجارية طويلة الأجل والأهداف الاستراتيجية المشتركة، إلى جانب تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم تدفقات استثمارية عالية الجودة بين مختلف المناطق.

ويعكس هذا التعاون قوة وعمق الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ويجمع بين الحضور الاستثماري العالمي الواسع للشركة العالمية القابضة وخبراتها التشغيلية، وتوسع الميزانية العمومية لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية والدور المحوري الذي تضطلع به بصفتها ذراع الاستثمار العالمية التابعة للحكومة الأمريكية.

وقال سيد بصر شعيب: «يشكل هذا التعاون إطاراً استراتيجياً يجمع بين رأس المال والقدرات والرؤية بعيدة المدى.. فمن خلال الاستفادة من المنصة الاستثمارية العالمية للشركة العالمية القابضة وريادتها في مختلف القطاعات، إلى جانب خبرات مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في مجال التمويل، سنعمل على بناء آلية قابلة للتوسع تدعم تنفيذ استثمارات تحوّلية في القطاعات الحيوية.. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الأسواق الاستراتيجية للبلدين».

من جانبه، قال بن بلاك: «يشكل تعاون مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية مع الشركة العالمية القابضة خطوة محورية ستدعم تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترامب للسياسة الخارجية، إلى جانب تعميق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات».

وستعمل الشركة العالمية القابضة ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية من خلال هذا التعاون على استكشاف وتنفيذ فرص استثمارية تُحقق أثراً اقتصادياً ملموساً، وتسهم في تطوير القدرات والكفاءات البشرية، ودعم الابتكار في التقنيات المتقدمة، وتعزيز الأهداف التنموية والأمنية طويلة الأمد لدى الاقتصادات الشريكة.

طحنون بن زايد يبحث وشركة بيكتل فرص التعاون

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وبريندان بيكتل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكتل، فرص التعاون الممكنة في مجالات البنية التحتية والهندسة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «التقيتُ بريندان بيكتل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكتل، حيث تبادلنا الرؤى حول التحولات الجارية في قطاع الهندسة والبناء، وكيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير تصميم المشاريع وتحسين كفاءة التخطيط ودعم صنع القرار. وتبادلنا وجهات النظر حول استراتيجية بيكتل، واستعرضنا فرص التعاون الممكنة في مجالات البنية التحتية والهندسة، بما يعكس الاهتمام المشترك بالكفاءة والاستدامة على المدى الطويل».