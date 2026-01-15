بحث تبادل الخبرات بين الإمارات و«التعاون الإسلامي»

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي أمس، أعضاء لجنة التعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي «كومستيك»، برئاسة المستشارة سيما أ. خان.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الدولي في مجالات التعليم، والبحث والتطوير، والابتكار، وريادة الأعمال، ضمن نقاش شامل يولي اهتماماً خاصاً بالقضايا المرتبطة بالمناخ والبيئة، وبأهمية تبنّي نماذج تنموية مستدامة تتمحور حول الإنسان وتستجيب لأولويات المجتمعات واحتياجاتها المتغيرة.

كما تناول اللقاء سبل توحيد الجهود بين المؤسسات الدولية والإقليمية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في بناء شراكات فاعلة قادرة على تطوير حلول عملية ومبتكرة للتحديات المشتركة.

ويعكس اللقاء توجهاً عاماً يقوم على الانفتاح والحوار البنّاء، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم المبادرات التي توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وترسّخ قيم التسامح والتعايش والسلام. كما يبرز أهمية توفير منصات جامعة لتبادل الأفكار والرؤى، وتهيئة بيئة داعمة للشراكات الدولية التي تسهم في ابتكار حلول مستدامة للتحديات العالمية، لا سيما في مجالات الاستدامة، والاقتصاد الأخضر، وتمكين الابتكار وريادة الأعمال باعتبارها أدوات محورية لصناعة المستقبل.

وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التي تسهم في تعزيز الحوار الدولي، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وبناء شراكات فاعلة تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.